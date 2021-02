Ontwikkelaar 4A Games kennen we natuurlijk van de Metro franchise en het laatste deel in die serie krijgt een PS5-upgrade. De ontwikkelaar heeft nu de details daarvan aangekondigd en het mooiste van dit alles is dat bestaande bezitters van de PS4-versie deze upgrade gratis ontvangen.

Metro Exodus zal na de upgrade op de PlayStation 5 op een 4K resolutie draaien en ondersteuning kennen voor 60 frames per seconde. Ook de relatief lange laadtijden zullen dankzij de SSD met de PS5-upgrade tot het verleden gaan behoren en tot slot zal de upgrade ondersteuning voor haptische feedback integreren.

De omschrijving zoals gegeven door de ontwikkelaar is als volgt:

“Anyone who’s frantically tried to pump up the pressure on their Tikhar in the middle of a pitched battle will be able to imagine the kind of thing we’re aiming for!”