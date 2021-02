Afgelopen zomer beleefde men weer een groot succes op het crowdfunding platform Kickstarter. Ditmaal ging het om Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes, een spirituele opvolger van de JRPG-reeks Suikoden. Het doel van afgerond €430.000,- is ruimschoots behaald en dus was het de vraag wie de game gaat uitgeven.

Dat is nu duidelijk geworden, want een recente update voor de backers van het project heeft onthuld dat 505 Games – uitgever van onder andere Control en Bloodstained: Ritual of the Night – verantwoordelijk zal zijn voor het uitgeven van Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes.

Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes is op dit moment in ontwikkeling en een aantal industrieveteranen die bijvoorbeeld aan Castlevania, Suikoden en Wild Arms hebben gewerkt, sleutelen op dit moment hard aan de JRPG, die naar verwachting in de herfst van 2022 moet verschijnen.