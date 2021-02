Eind vorig jaar kon je lezen dat de bedenker van Silent Hill, Siren en Gravity Rush zijn eigen studio had gevormd: Bokeh Game Studio. Toen gaf Keiichiro Toyama aan dat de game nog wel even op zich zal laten wachten, omdat de ontwikkeling zich nog in een vroeg stadium bevindt.

Zodoende hebben we nog geen beelden van de game, maar een vrijgegeven video onder de noemer ‘Focus’ geeft wel wat meer zicht op de visie van Bokeh Game studio. De video is best interessant, gezien het uiteenzet wat Toyama voor creatieve blik op zijn nieuwe game wil loslaten. De video is in het Japans, maar de automatisch gegenereerde ondertiteling helpt goed bij het volgen van zijn verhaal.