De PlayStation-exclusive WiLD liet na een lange tijd van stilte vorig jaar weer even van zich horen, door nieuw artwork te tonen. Helaas werd het daarna weer stil, waardoor het niet gek is als je denkt dat de game is geschrapt. Toch ziet het er naar uit dat WiLD nog steeds in ontwikkeling is.

Wild Sheep Studio is verantwoordelijk voor de game en zij zijn nu op zoek naar een senior gameplay programmer, die het team van WiLD komt versterken. Er wordt dus nog steeds druk gewerkt aan de PlayStation-exclusive. Het is nu dus wachten tot we weer wat van de PlayStation-exclusive gaan horen en op welke PlayStation deze uitkomt.