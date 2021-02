Eind vorige week kon je lezen dat het advocatenkantoor Chimicles Schwartz Kriner & Donaldson-Smith (CSK&D) informatie aan het verzamelen was over stick drifting van de DualSense controller. Dit euvel blijkt regelmatig voor te komen en mag eigenlijk geen issue zijn. Ook omdat Microsoft en Nintendo in het verleden al rechtszaken hieromtrent aan hun broek hebben gehad, maar Sony ‘maakt’ zich daar ook schuldig aan.

In de Jouw mening van zondag hebben we dit onderwerp nog wat nader besproken en uiteindelijk was het de vraag of het kantoor een collectieve zaak tegen Sony zou gaan aanspannen. Het ziet er naar uit dat dit doorgezet wordt, want CSK&D heeft nu officieel een aanklacht ingediend, want er zijn blijkbaar genoeg mensen die zich bij deze partij hebben aangesloten. Dit naar aanleiding van de oproep door CSK&D om een formulier hieromtrent in te vullen, zodat er genoeg draagvlak gecreëerd kon worden.

De aanklacht is ingediend in het zuidelijke district New York en dat op naam van Lmarc Turner en vele anderen. De aanklacht loopt tegen Sony Corporation of America en Sony Interactive Entertainment. De aanklacht luidt dat de DualSense “defect” is.

“Specifically, the DualSense controllers that are used to operate the PS5 contain a defect that results in characters or gameplay moving on the screen without user command or manual operation of the joystick. This defect significantly interferes with gameplay and thus compromises the DualSense controller’s core functionality.”

Sony heeft nog niet gereageerd op deze aanklacht, maar gezien CSK&D stappen zet zal het vast niet lang duren. Bij nieuws lees je het hier.