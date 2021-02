De DualSense controller is absoluut één van de paradepaardjes van de PlayStation 5, met de integratie van haptische feedback, adaptieve triggers en een verbeterde speaker als hoogtepunten.

Het is echter goed mogelijk dat de haptische feedback niet alleen aanwezig zal zijn in games. Een recentelijk ontdekt patent beschrijft namelijk dat deze functionaliteit ook beschikbaar kan worden gemaakt in bijvoorbeeld opgenomen video’s of livestreams.

Om dit te bewerkstelligen zou er metadata meegestuurd worden in de datastroom, die op bepaalde punten de haptische feedback moet activeren. Zo zouden bijvoorbeeld video’s van streamers of een gameplay onthulling van een State of Play nog beter kunnen worden ervaren.

Latere delen in het patent hebben het zelfs over metadata voor geuren en smaken, een apparaat in de kamer of een mondstuk zouden middels deze techniek een geur of smaak loslaten.

Let wel: het draait hier slechts om een patent, die lang niet altijd het levenslicht zien. Maar het ziet er in ieder geval naar uit dat Sony druk bezig is om de ‘normale’ game ervaring te verrijken met extra zaken.