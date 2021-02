De Playstation 5 is niet bepaald een kleine console, maar er zijn personen die de spelcomputer blijkbaar alsnog te klein vinden. Een van deze mensen is YouTuber ZHC. Hij wilde graag een grotere PS5 en die heeft hij dan ook aangeschaft.

De YouTuber is de trotse bezitter van een PlayStation 5 die maar liefst drie meter hoog en bijna 227 kilo zwaar is. Daarmee is het de grootste PS5 op aarde. Bij een nieuwe console hoort natuurlijk een controller en ook deze is flink aan de maat. De kosten voor dit gigantische stukje hardware? $70.000.

In de onderstaande video kan je de grootste PlayStation 5 ter wereld zien en ook wordt getoond hoe deze wordt voorzien van mooi artwork. Sterker nog, de console werkt ook echt, zoals op een bepaald moment te zien is!