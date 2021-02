Vorig jaar werd Overcooked! All You Can Eat initieel alleen voor de nieuwe generatie consoles aangekondigd. Wilde je de uitgebreidere, mooiere versie spelen? Dan kon je niet anders dan een PS5 aanschaffen.

Uitgever Team17 blijkt toch terug te zijn gekomen op die beslissing, want middels de onderstaande trailer is deze versie voor de PlayStation 4 aan het licht gebracht. In principe mag je alle eerder aangekondigde content en extra’s verwachten die ook voor de PS5 beschikbaar zijn. Onder andere de toegankelijkheidsopties en grafische upgrades maken het verschil. Tevens wordt de multiplayer cross-platform speelbaar, maar nog niet vanaf de release. Deze update zal op een later tijdstip toegepast worden.

Je kunt Overcooked! All You Can Eat via de PlayStation Store aanschaffen voor €40,- vanaf 23 maart.