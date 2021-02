Vorig jaar kwam de scheepvaart simulator Port Royale 4 uit voor de PlayStation 4. Hoewel er toen nog geen next-gen versie werd aangekondigd, ziet het eruit dat dat mogelijk gaat veranderen. Via een aanmelding bij de USK, die Port Royale 4 ook voor de PlayStation 4 beoordeeld heeft, lijkt een PS5-versie niet zo vergezocht.

Dit kon Gematsu via Twitter melden. Een ratingsboard vermelding is bovendien vaak een goede indicatie van wat er op de planning staat. Ondanks dat de aankondiging officieel nog niet gedaan is, mogen we er vanuit gaan dat de bekendmaking niet al te lang op zich zal laten wachten als deze informatie inderdaad klopt.