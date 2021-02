Wij kijken reikhalzend uit naar Persona 5 Strikers, die vanaf volgende week in de winkels ligt. Als je onze preview hebt gelezen en dan de cijfers ziet die momenteel op Metacritic gepubliceerd zijn, dan snap je zonder meer waarom.

In de eindsprint naar de release, besluit Atlus ons nog even te verwennen met een nieuwe trailer waarin een klein beetje verhaal en gameplay aan bod komt. Het is niet veel, maar we mogen een gegeven paard niet in de bek kijken. Klik op de video hieronder en laat je hart veroveren.

Ook onze review komt er binnenkort aan, dus blijf PSX-Sense zeker in de gaten houden!