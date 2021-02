Met de wereldwijde pandemie zijn bepaalde termen die normaliter gewoon gebruikt kunnen worden opeens niet zo tactisch meer om in te zetten en daaronder valt ‘Quarantine’. Dit was tot op heden de subtitel van de nieuwe Rainbow Six spin-off, maar Ubisoft heeft besloten de benaming te veranderen.

Hoewel nog niet officieel aangekondigd, heet de game nu Rainbow Six: Parasite. Dit blijkt uit een afbeelding die online gelekt is en dienst moet doen als homescherm van de PS4-versie van de game. Zie de afbeelding in kwestie hierboven, die op de servers van Sony PlayStation is gevonden.

Met het verschijnen van deze afbeelding op de Sony servers en een verandering in de naam, lijkt het erop dat er op de achtergrond het een en ander rondom deze titel aan de gang is. Betekent dit ook dat we snel een releasedatum krijgen? We houden je op de hoogte.