Voor Sony is Ratchet & Clank: Rift Apart de eerste grote exclusieve first-party PS5-game sinds de titels die ze bij de release van de console hebben uitgebracht. Deze titel leent zich ook perfect voor een bijzondere editie naast een regulier exemplaar en de digitale edities. Alleen al om de vele fans net dat beetje extra te bieden. Een Ratchet & Clank figurine zou immers niet misstaan bij velen in de kast, om maar wat te noemen.

Helaas zit dat er niet in, want alle edities van Ratchet & Clank: Rift Apart zijn aangekondigd. Dit zijn er niet echt veel, want de game zal in twee varianten verkrijgbaar zijn. Zo heb je het gewone exemplaar dat zowel fysiek als digitaal verkrijgbaar is en nog een Digital Deluxe Edition, die met wat extra’s komt. Als je de game fysiek aanschaft, maar wel van de extra’s wilt genieten, dan zal het mogelijk zijn om digitaal te upgraden.

Hier zal het verder bij blijven, er komt dus niet nog een extra Special of Collector’s Edition uit. Jammer? Laat het hieronder weten.