Six Days in Fallujah zou voor de PlayStation 3 uitkomen, maar doordat de game zich afspeelde tijdens de oorlog in Irak, stuitte dit op veel tegenstand. Nu zal de game op pc en consoles verschijnen en het onderwerp is niet veranderd. Dit is volgens Peter Tamte – het hoofd van uitgever Victura – niet nodig, want de game is geen politiek statement over de oorlog.

Toen Konami Six Days in Fallujah in 2009 liet vallen na vele negatieve reacties leek het over te zijn voor de game. De ontwikkelaar dacht dat er toen snel een nieuwe uitgever zou opstaan, maar dit bleef uit. Vorige week kwam het nieuws naar buiten dat Six Days in Fallujah later dit jaar alsnog zal verschijnen.

Tamte is van mening dat de focus van de game niet de oorlog in Irak is. De game speelt zich hier wel in af, maar men richt zich op wat voor invloed beslissingen van hogerhand hebben op militairen. Het gaat er dus niet om of de oorlog in Irak goed of slecht was. Tevens wil de ontwikkelaar de speler meegeven hoe complex oorlogsvoering in steden is.