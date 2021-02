Games zijn door de jaren heen steeds meer richting een live service gegroeid, wat de herspeelbaarheid ten goede komt. Zo zien we diverse Triple-A releases nieuwe content krijgen na de release in de vorm van een seizoensgebonden aanpak. Daar is op zich niets mis mee, maar de oprichter van Hazelight (A Way Out, I Takes Two en meer), Josef Fares, hekelt de focus van de industrie én media op de herspeelbaarheid van games.

Dit doet hij op zijn kenmerkende uitgesproken manier in een gesprek met Polygon. Hij stelt niet te begrijpen waarom de industrie zo geobsedeerd is door de herspeelbaarheid van games, omdat het gros van de gamers games niet eens uitspeelt. In dat perspectief kan je inderdaad de vraag stellen waarom dit zo belangrijk is, want slechts een kleine groep spelers voltooit alles. Hoewel dat natuurlijk een beetje van de game in kwestie afhangt.

“Even reviewers, what is going on? One of the things they talk about is the replayability factor. Who cares! Who cares when it’s … listen to me, percentage-wise 30 percent of people might finish the game, and we have maybe two percent of people who replay. Are you kidding me? Do you know how much time people put in to make these games that people don’t even finish? And everybody’s in the industry right now going like, Crunch, blah, blah, blah. Well, stop talking about replayability!”

Hiermee stelt Fares eigenlijk dat herspeelbaarheid niet eens een overweging hoeft te zijn bij nieuwe games. Ten eerste vanwege het lage voltooi percentage en ten tweede: vanwege het bijzonder lage percentage spelers dat een uitgespeelde game opnieuw speelt. Daar heeft hij op zich een punt, maar tegelijkertijd is de aanpak die wordt losgelaten op bijvoorbeeld Assassin’s Creed: Valhalla succesvol genoeg voor Ubisoft. Deze aanpak hanteren ze immers al een paar jaar, dus er zijn ook zeker succesverhalen.