De afdeling van Warner Bros. Games in San Diego heeft een hele hoop jobvacatures online gezet, wat ons hints kan geven naar hun volgende project. Uiteraard krijgen we door dergelijke vacatures geen concrete info, maar het is wel voer voor speculatie.

Uit de vacature voor “Game Systems Designer” kunnen we zo bijvoorbeeld al afleiden dat de studio werkt aan een “nieuwe Triple-A, free-to-play, cross-platform game”. De persoon die deze job op zich zou willen nemen, krijgt bovendien de taak om de economie van deze free-to-play game te designen en te onderhouden.

Aangezien er toch wel een hoop vacatures online zijn gezet, suggereert dat dit nieuwe project een erg grote game zal worden. Hoogstwaarschijnlijk zal het dus ook wel even duren vooraleer we concrete info zullen horen, maar we houden jullie in ieder geval op de hoogte.