In deze koude winterdagen moeten we er niet aan denken om gestrand langs de kant van de weg te staan en te moeten wachten op de ANWB of een barmhartige Samaritaan. Toch zullen er vast mensen zijn die plezier halen uit het oplossen van problemen met een auto. Die kunnen misschien hun ei kwijt in Roadside Assistance Simulator.

In deze game, die in 2023 voor de PlayStation 4 en 5 moet verschijnen, ben je verantwoordelijk voor het uitvoeren van reparaties aan auto’s, het vervangen van banden of de lege accu een trap geven. Is de auto helemaal kaduuk? Dan moet je ervoor zorgen dat het voertuig veilig en wel weggesleept wordt.

Smaken verschillen, zo blijkt maar weer. Mocht deze game je echter interesseren, bekijk dan vooral de reveal trailer hieronder.