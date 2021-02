Hazelight wist met A Way Out goed te scoren en kreeg van Electronic Arts nadien groen licht om nog een game te maken. Het gaat niet om een vervolg, maar het is wel weer een coöp-only titel. Dit betekent echter niet dat het dezelfde speelduur zal hebben.

A Way Out was dan wel een erg leuke game, het avontuur was vrij snel voorbij. Na een uur of zes, zeven zat je al tegen de eindcredits aan te kijken. Regisseur Josef Fares heeft tegenover Gamingbolt laten weten dat It Takes Two 14 á 15 uur aan gameplay zal bieden, wat dus een verdubbeling is tegenover z’n vorige game.

Er zijn geen ‘collectibles’ te vinden om de speelduur op te rekken, maar er zijn wel vijfentwintig mini-games en wat grappige geheimen aanwezig.

“I would say between 14-15 hours. There’s a lot to discover. No collectibles and s**t. That’s not something we want. So instead of you go around, you can interact with stuff. You will have lots of minigames, like 25 minigames spread out in the world they can play around, side content and s**t. We want the world to be alive, so you’ll have a lot of fun discovering that weird s**t. There’s a lot of secrets as well, I hope people find them. They’re going to love it.”