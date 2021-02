Red Dead Online is sinds kort ook apart verkrijgbaar, en Rockstar blijft de game ondersteunen met gratis updates die meer content toevoegen. Op hun officiële website laat de ontwikkelaar weten dat er vanaf nu drie nieuwe solo missies beschikbaar zijn.

Je kunt de missies starten door naar het dichtstbijzijnde Post Office te gaan en je mailbox te checken. Zodoende ontvang je een Telegram waar je alle relevante informatie over de missie kunt terugvinden. Daarnaast wordt elke missie moeilijker naarmate je hem vaker doorloopt, wat zich natuurlijk ook weer uit in meer waardevolle beloningen.

Of we in de toekomst meer van dit soort missies mogen verwachten, is tot op heden niet bekend, maar gezien Rockstar de tijd en moeite heeft genomen om dit in een nieuw systeem te verwerken, is de verwachting dat er meer solo play missies onderweg zijn.