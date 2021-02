Vorig jaar september verraste Microsoft vriend en vijand met de aankondiging dat zij Zenimax – en diens onderliggende studio’s zoals Bethesda en Arkane – gekocht hadden. Dat maakte de toekomst van een aantal games uitermate onzeker, maar Herve Gengler bevestigt nog maar eens: games van Bethesda die voor de overname zijn aangekondigd, komen nog steeds naar de PlayStation 5.

Games zoals Deathloop en Ghostwire: Tokyo werden al voor de overname van Microsoft onthuld en die versies zullen dus gewoon verschijnen voor de PlayStation 5. Dit was nog niet voor iedereen duidelijk en dus vond Gengler het nodig om dat nog maar eens te bevestigen.

‘The studios were already in their development cycle and, this is a message that Microsoft communicates all the time, they are not going to suddenly stop the development of a Playstation version for example. If your game is cross-platform, they’re not going to say now it’s an Xbox exclusive. They are in a long term strategy and do not want to expressly take the game away from a community because they bought the studio.’