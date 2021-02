De vorige video van MLB The Show 21 liet zien dat iedereen van de game kan genieten. Nu is er een nieuwe video verschenen die wat dieper in gaat op wat er zoal aan te passen valt.

Een MLB-seizoen neemt maar liefst 162 wedstrijden in beslag, om daarna eventueel verder te spelen in de play-offs. Niet iedereen zal het leuk vinden om dit na te spelen in MLB The Show 21. Dat is geen probleem, want je kan zelf bepalen hoeveel wedstrijden je per seizoen wilt spelen.

Dit en nog meer is in de game gemakkelijk aan te passen en dat wordt in de onderstaande video belicht.