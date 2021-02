Predator: Hunting Grounds heeft het jaar goed ingezet met hun eerste grote update van 2021. Ontwikkelaar Illfonic plaatste een uitgebreid bericht op het PlayStation Blog waarin ze de update uit de doeken doen en even vooruitblikken op de toekomst van de game.

Dé grootste nieuwe feature van deze game, is toch wel de gratis implementatie van de “custom private matches”. Dat wil zeggen dat spelers vanaf nu dus veel meer vrijheid en controle krijgen over hun games en zich naar hartenlust kunnen uitleven. De mogelijkheden zijn erg uitgebreid en er is zelfs een “Big Head Mode”, dus waar wacht je op?

Daarnaast wordt ook een nieuwe class, namelijk de “Valkyrie Predator”, aan de game toegevoegd, maar deze is jammer genoeg niet gratis. Deze sterke krijger komt op het strijdtoneel met haar machtige “Norse Hammer” die moordend kan zijn als je te dicht in haar buurt komt.

De ontwikkelaar geeft ook even mee dat ze een teaser voor de volgende class hebben verstopt in de tapes van Dutch. Aan jullie om dat te ontcijferen!