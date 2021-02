Het zit er al even aan te komen, de PS5-upgrade van Marvel’s Avengers en Square Enix heeft nu bekendgemaakt wanneer we die mogen verwachten. Op 18 maart zal de gratis PS5-upgrade beschikbaar gesteld worden voor alle bezitters van de PS4-versie. Hetzelfde geldt voor gamers op de Xbox One die de game graag op de Xbox Series X|S willen spelen.

Verder heeft de uitgever aangekondigd dat Clint Barton, ook wel bekend als Hawkeye, eveneens op 18 maart naar de game komt. Dit als onderdeel van Marvel’s Avengers Operation: Hawkeye – Future Imperfect. Deze toevoeging zal geheel kosteloos zijn, net zoals de toevoeging van de vorige held.

Dit betekent ook dat er een nieuw hoofdstuk in het Avengers Initiative verhaal van start gaat, waarin je te maken krijgt met Maestro. Square Enix omschrijft deze slechterik als een mix van de hersenen van Bruce Banner met de kracht van Hulk, maar dan in een geschifte variant.

Tot slot een algemene omschrijving van Future Imperfect en een tweetal trailers. De eerste laat Hawkeye in actie zien, de tweede toont de ‘next-gen’ versie.

Het verhaal van Future Imperfect is een vervolg op Taking AIM, het verhaal van Clint Bartons protégé Kate Bishop, en biedt een ultieme Super Hero-ervaring waar spelers zowel solo als met maximaal drie vrienden van kunnen genieten. Spelenderwijs komen spelers meer te weten over Hawkeyes zoektocht naar Nick Fury, de leider van SHIELD, in de hoop dat hij kan helpen om AIM te stoppen. In plaats daarvan ontdekt Hawkeye een gevaarlijk nieuw wapen dat werd gebouwd door Scientist Supreme Monica Rappaccini, een wapen dat het lot van de mensheid zou kunnen veranderen. Onderweg raakt Clint verwikkeld in een tijdreis-experiment dat hem laat reizen naar een toekomstige aarde die is vernietigd door kosmische krachten en wordt bewoond door Maestro, een oudere, verknipte versie van Hulk die even slim als sterk is.

De aanloop naar Future Imperfect begon met Marvel’s Avengers Operation: Kate Bishop – Taking AIM, een uitbreiding die op 8 december 2020 werd gelanceerd. In Taking AIM dook Kate Bishop, meesterboogschutter en bekwame turnster, weer op, nadat haar onderzoek naar Nick Fury’s verdwijning op A-Day ertoe leidde dat Hawkeye ook werd vermist. Terwijl ze het mysterie achter de plotselinge opkomst van de tijdvervormende Tachyon Rifts ontrafelde, ontdekte ze een gestoord nieuw plan van AIM, dat haar ertoe aanzette om opnieuw met de Avengers samen te werken.