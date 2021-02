Iedereen die de timer bij de Battle Pass in Call of Duty: Black Ops Cold War en/of Warzone een beetje in de gaten houdt, die weet dat het huidige seizoen bijna ten einde komt. Dat is nu ook officieel bevestigd, want Activision en Treyarch hebben een nieuwe trailer uitgebracht die het tweede seizoen in de spotlights zet.

Dit tweede seizoen gaat op 25 februari van start en zoals uit de cinematische trailer op te maken valt gaan we de jungle in, waarbij het verhaal omtrent Adler zich vervolgt. In de trailer worden ook Verdansk en het Nova-6 gas genoemd, maar heel veel wijzer worden we er niet van.

Mogelijk zijn sommige personages die getoond worden in de trailer straks ook beschikbaar als skin, maar dat is voor nu nog even afwachten. Net zoals alle andere plannen van de ontwikkelaar voor dit tweede seizoen. In ieder geval hebben we nu een startdatum.