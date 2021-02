Volgens ModernWarzone en Okami13, twee zeer betrouwbare bronnen voor Call of Duty geruchten, speelt de nieuwe game zich tijdens de Koreaanse Oorlog af. Dit conflict liep van 1950 tot 1953 en werd uitgevochten tussen het communistische Noord-Korea en het prowesterse Zuid-Korea. Net zoals bij andere conflicten tijdens de Koude Oorlog, kregen de communisten steun uit China en de Sovjet-Unie. De Verenigde Naties, onder leiding van de Verenigde Staten, gaven militaire bijstand aan Zuid-Korea.

Call of Duty 2021 will reportedly be set in the 1950s. The Korean War started in 1950 so good chance it will be based around that. (Source: @ModernWarzone) pic.twitter.com/A4HJZNpuDH — Okami (@Okami13_) February 15, 2021

Als titel wordt nu Call of Duty: Korea genoemd, maar het is onduidelijk of dit serieus is. De setting blijft verder ook een gerucht, maar dat neemt niet weg dat ModernWarzone en Okami13 in het verleden vaker gelijk hebben gehad. Dat geldt overigens niet voor de gebruikte afbeelding op Twitter, aangezien die op Iwo Jima tijdens de Tweede Wereldoorlog is genomen. De meeste lekken rondom de Call of Duty-serie zijn trouwens regelmatig correct. Zo kwam in mei 2020 al het gerucht naar buiten dat de nieuwe Call of Duty ‘Cold War’ als subtitel heeft en dat Warzone er steeds meer naar ging hinten. Beide geruchten bleken waar te zijn.