Via het PlayStation Blog is bekendgemaakt dat Chicory: A Colorful Tale in 2021 naar de PlayStation 4 en 5 komt. In de game speel je als een hond die over een magische verfkwast beschikt. Daarmee verken je kunst, los je puzzels op en help je andere dieren. Het uiteindelijke doel in deze top-down adventure game is om de wereld weer van kleur te voorzien. Wellicht doet dat je aan Concrete Genie denken, maar dit is net even wat anders.

De game is al een tijd in ontwikkeling en begon ooit als een bescheiden Kickstarter succes. Sowieso lijkt het project in goede handen te zijn, aangezien het talent achter games zoals Wandersong, Celeste en Night in the Woods eraan meewerken. Tot slot nog een interessant weetje: je kunt de game ook samen met een vriend in lokale coöp spelen en de wereld weer van kleur voorzien.