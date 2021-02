Tijdens Nintendo Direct heeft Electronic Arts een gloednieuwe game aangekondigd met de titel ‘Knockout City’. Deze game komt echter ook naar andere platformen, waaronder de PlayStation 4. In Knockout City speel je een variant op handbal, waarbij het de bedoeling is om tegenstanders uit te schakelen om zo punten te scoren.

Klinkt misschien suf, maar de gameplaytrailer hieronder geeft een duidelijk beeld van het concept. Gezien we de game al uitgebreid hebben kunnen spelen, mag je later vandaag een hands-on preview verwachten. Daarin zullen we meer over de game uitleggen en aanstippen wat je zoal qua modi en gameplay mag verwachten.