Anderhalf jaar geleden dook er een gerucht op dat er een nieuwe Horizon-game in ontwikkeling zou zijn, speciaal voor PlayStation VR. Nadien werd het stil en verdween het gerucht uit het nieuws, maar een nieuwe vacature bij de makers van de PS VR-game The Persistence doet dit gerucht nu weer opleven.

Firesprite Games is op zoek naar een ‘lead producer’ voor een action adventure voor specifiek PlayStation VR. Het project is een nieuw avontuur binnen een IP dat wordt gezien als de meest originele en succesvolle consolegame van de laatste tien jaar. Deze titel zal gebruik maken van de unieke functies van virtual reality en zal zowel fans van de originele game als nieuwkomers aanspreken.

Nu wordt Horizon niet expliciet genoemd, maar Firesprite Games was verantwoordelijk voor The Persistence. Deze titel kan je ondertussen met of zonder PlayStation VR spelen, daar waar dat eerder nog een vereiste was. Daarnaast was de veronderstelling in eerste instantie dat Studio London aan dit project werkte, maar die heeft niet langer PlayStation VR als platform op z’n website staan. De suggestie die op Resetera gewekt wordt is dat Firesprite het Horizon-project heeft overgenomen.

De ontwikkelaar is bekend met virtual reality en het platform van Sony, en de omschrijving van het IP waar ze gebruik van maken zou op Horizon kunnen slaan. De omschrijving past in ieder geval bij die titel, maar dat zegt natuurlijk niet alles. Met een beetje geluk kunnen we hopelijk binnenkort een aankondiging verwachten. Neem het tot dan met een korrel zout.