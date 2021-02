Spider-Man wist in geremasterde versie opnieuw indruk te maken. Dat neemt echter niet weg dat de titel zelfs in heruitgebrachte vorm de nodige imperfecties bevatte. Het betreft hier hoofdzakelijk kleine probleempjes, die ontwikkelaar Insomniac Games één voor één de wereld aan het uithelpen is.

De nieuwste update – voor wie het graag bijhoudt: we zitten aan patch 1.004 – lost weer een aantal dergelijke ‘issues’ op. Problemen met audio en onvolmaaktheden in de fotomodus behoren nu voorgoed tot het verleden, net als een Trophy die onder bepaalde omstandigheden weigerde te unlocken.

En zo blijft Spider-Man ook op de PlayStation 5 vlijtig timmeren aan de weg naar perfectie.