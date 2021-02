Het runnen van een postkantoor zodat alle brieven en pakketten op tijd bezorgd kunnen worden is een hectische job. Het lijkt helemaal onmogelijk als je als kiwi – de vogel, niet het fruit – hiervoor wordt aangenomen. Toch is dit het uitgangspunt van de game KeyWe.

KeyWe is een puzzelgame die je alleen of in coöp speelt. Je moet er voor zorgen dat een postkantoor op rolletjes draait. Om dat voor elkaar te krijgen, zal je onder andere brieven en pakketten op tijd moeten versturen. Dit gaat niet zonder slag of stoot, want er kunnen hier en daar wat problemen optreden.

Om je een idee te geven wat je kunt verwachten van KeyWe, kan je hieronder een trailer bekijken. Om zelf met de game aan de slag te gaan op de PlayStation 4 of 5 moet je wachten tot aankomende zomer.