Er is weer een nieuwe deal van de week in de PlayStation Store te vinden. Ditmaal is dat Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition voor de PlayStation 4.

De game van Square Enix en Eidos Montreal kan je nu aanschaffen met een korting van 75%. Het gaat hier dus om de ‘Definitive Edition’, dus daar zit ook alle extra content die voor het spel is uitgekomen bij inbegrepen. Dat komt neer op zeven uitdagingstombes en extra wapens, vaardigheden en outfits voor Lara.

Genoeg dus voor heel wat uurtjes aan speelplezier. Gebruik de link hieronder voor een aanschaf en als je meer wilt weten, check dan hier onze review.