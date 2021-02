Josef Fares, die het eerder deze week nog niet eens was met het concept van replayability, heeft op Twitter aangekondigd dat zijn nieuwe game – It Takes Two – goud is gegaan. Dit betekent dat de game nu echt ‘af’ is en op de discs gedrukt kan worden.

It Takes Two is – net als Hazelight Studio’s vorige game A Way Out – een game die alleen in coöp te spelen is. Spelers stappen in de schoenen van Cody en May, die in hun echtscheiding liggen en samen hun problemen moeten oplossen.

It Takes Two verschijnt op 26 maart voor de PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One|Series consoles en pc.