Rainbow Six Siege is na al die jaren nog steeds ongekend populair, en Ubisofts tactische shooter gaat inmiddels alweer naar zijn zesde jaar toe. Op het moment van schrijven is het Road to Six evenement nog steeds beschikbaar en de Franse uitgever annex ontwikkelaar vond het daarom toepasselijk om fans te teasen naar de titel van Year 6 Season 1.

Via Twitter heeft Ubisoft namelijk een korte video gedeeld, waar niks meer in te zien is dan een silhouet van een gezicht – waarschijnlijk een nieuwe Operator – en een titel: ‘The Crimson Heist’. Vermoedelijk is dit dus de titel van het nieuwe seizoen.

Ubisoft weet de spanning in ieder geval lekker op te drijven. Op het moment dat men een officiële aankondiging doet, lees je dat natuurlijk bij ons terug.