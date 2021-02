De eerste gratis update van 2021 voor No Man’s Sky is een feit, zo onthult Sean Murray – oprichter van studio Hello Games – via het PlayStation Blog. Net zoals voorgaande updates is deze patch geheel gratis.

De update heet in dit geval ‘Companions’ en – zoals de titel misschien al doet vermoeden – staat hij geheel in het teken van de talloze vreemde wezens die over het universum verspreid zijn. Je kunt vanaf nu deze wezens temmen, adopteren en zelfs eieren laten broeden, om vervolgens samen op avontuur te gaan.

Sean Murray neemt nog even de tijd om te vertellen dat ze nog veel meer op de planning hebben staan voor No Man’s Sky, dus fans van de game hebben nog genoeg leuks om naar uit te kijken.

Je kunt hieronder beelden van de Companions update bekijken.