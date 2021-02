Zo aan het einde van de week hebben we zoals gebruikelijk weer het wekelijkse overzicht van nieuwe updates in de PlayStation Store. Het is qua nieuwe PlayStation 5 games op dit moment nog erg rustig, want we zien één specifieke versie uitkomen en een nieuwe cross-gen game. Verder zijn het vooral PlayStation 4 games en een nieuwe demo.

De update is niet al te bijzonder, maar hieronder hebben we op een rijtje gezet wat er deze week zoal is uitgekomen.

PS5 Games

The Sinking City – €49,99

The Sinking City PS5 Deluxe Edition – €64,99

PS4/PS5 Games

Anodyne 2: Return to Dust – €19,99

PS4 Games

Necromunda: Underhive Wars – Gold Edition – €49,99

Let’s Cook Together – €19,99

Natsuki Chronicles – €19,99

Tales from the Borderlands – €19,99

Asdivine Kamura – €14,99

Moose Life – €12,49

Papa’s Quiz – €9,99

Speed Limit – €9,99

Arcade Archives CYBATTLER – €6,99

Pachi Pachi On A Roll – €6,99

Rodent Warriors – €5,99

Void Gore – €4,99

Fallen Legion Revenants – €39,99

Noble Armada: Lost Worlds – €19,99

Boom Blaster – €6,99

Demo’s