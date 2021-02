Milestone heeft al een aantal jaren de MotoGP licentie in ‘bezit’ en dat levert ons steevast elk jaar een nieuw deel op. Ook voor 2021 staat er weer een nieuwe game op de planning en die is vandaag officieel aangekondigd. Het gaat hier om MotoGP 21 en deze game komt naar verschillende platformen. Zo zal de titel uitkomen voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch en pc.

Lang hoeven we trouwens niet op MotoGP 21 te wachten, want de release staat voor 22 april gepland en dat op alle genoemde platformen. Bij deze aankondiging heeft Milestone ook laten weten dat de game op een dynamische resolutie tot 4K draait met een framerate van 60 frames per seconde. Verder zal de game ten opzichte van z’n voorganger voorzien zijn van een verbeterde belichting, het laden gaat natuurlijk een stuk sneller en online kan er met 22 man tegelijk geracet worden.

Net zoals andere recente titels van deze ontwikkelaar, RIDE 4 en MXGP, zal MotoGP 21 ook gebruikmaken van de DualSense features en dan hebben we het natuurlijk over de haptische feedback en adaptieve triggers. Tot slot kon men nog wat kwijt over de inhoudelijke verbeteringen die vooral gericht zijn op het bieden van een nog meer realistische ervaring. Zo zul je na een val niet langer automatisch respawnen, maar moet je echt terug naar je motor lopen en er weer opspringen.

Ook spelen de temperaturen van je remmen een rol tijdens het racen, net zoals dat de motoren voorzien zijn van een verbeterd veersysteem, wat de physics ten goede moet komen. Uiteraard speel je het seizoen van 2021 en een verbeterd strafsysteem zal meer nauwkeurig opereren om daarmee een betere aansluiting op de echte sport te vinden. Hieronder de eerste trailer van MotoGP 21 en noteer 22 april maar alvast in je agenda.