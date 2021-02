In 2005 kwam Stubbs the Zombie in Rebel Without a Pulse uit voor de originele Xbox en pc. Gamers die een PlayStation hadden werden toen buitengesloten. Maar nu is er goed nieuws. Er is namelijk een remaster onderweg en die zal wel verschijnen op een console van Sony: de PlayStation 4.

De remaster van Stubbs the Zombie in Rebel Without a Pulse verschilt van het origineel door een hogere resolutie, de graphics zijn dus niet opgepoetst of aangepast. Wel is de besturing aangepast op de controllers van vandaag de dag. De game zal vanaf 16 maart te vinden zijn in de PlayStation Store. De prijs is nog niet bekend.

De aankondiging van Stubbs the Zombie in Rebel Without a Pulse wordt vergezeld met een trailer en die check je hieronder.