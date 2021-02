Bungie is al jaren in Bellevue nabij Seattle in de Verenigde Staten gevestigd, maar de Amerikaanse studio gaat uitbreiden. Dit laat GamesIndustry.biz weten en zij schrijven dat een van de stappen het openen van een internationaal kantoor is. Dit internationale kantoor zal in 2022 gevestigd worden in Amsterdam en daarmee komt Bungie dus naar Nederland.

Het gaat hier om een kantoor voor de zakelijke kant, want het richt zich op het uitgeven en de marketing. De ontwikkeling van Destiny 2 en andere projecten zal nog altijd in hun thuisbasis plaatsvinden. Of er later nog meer internationale kantoren bij komen is op dit moment niet bekend, maar hun thuisbasis zal wel onder handen genomen worden.

Vorige maand is men in Bellevue begonnen met het uitbreiden van hun kantoor en het is de bedoeling dat ze in het najaar van 2022 klaar zijn met de verbouwwerkzaamheden. Door deze uitbreiding zal de totale werkvloer maar liefst verdubbelen, wat ruimte biedt voor meerdere teams die aan verschillende projecten werken.

Kortom, het gaat Bungie voor de wind met al deze nieuwe stappen. Dit heeft de ontwikkelaar ongetwijfeld te danken aan investeringen van onder andere het Chinese NetEase.