In de jaren 80 en 90 kwamen er veel arcadekasten uit, die games van hoogwaardige kwaliteit introduceerde. Je kan deze tijden weer doen herleven met Capcom Arcade Stadium, een collectie die binnenkort naar de PlayStation 4 komt.

Capcom Arcade Stadium bevat in totaal 32 games. Er worden drie pakketten van ieder 10 games aangeboden en één game zal je gratis kunnen downloaden. Dat is 1943: The Battle of Midway. Ook zal er één titel los te koop worden aangeboden en dat is Ghosts ‘n Goblins. Het is ook mogelijk om alle games in één keer aan te schaffen voor een lagere prijs dan wanneer je de losse pakketten aanschaft.

De games die je met elk pakket krijgt zijn als volgt:

Pack 1: Dawn of the Arcade (’84 – ’88)

Vulgus

Pirate Ship Higemaru

1942

Commando

Section Z

Tatakai no Banka

Legendary Wings

Bionic Commando

Forgotten Worlds

Ghouls ‘n Ghosts

Pack 2: Arcade Revolution (’89 – ’92)

Strider

Dynasty Wars

Final Fight

1941: Counter Attack

Senjo no Okami II

Mega Twins

Carrier Air Wing

Street Fighter II: The World Warrior

Captain Commando

VARTH: Operation Thunderstorm

Pack 3: Arcade Evolution (’92 – ’01)

Warriors of Fate

Street Fighter II’ Hyper Fighting

Super Street Fighter II Turbo

Powered Gear: Strategic Variant Armor Equipment

Cyberbots: Fullmetal Madness

19XX: The War Against Destiny

Battle Circuit

Giga Wing

1944: The Loop Master

Progear

Deze games komen ook voorbij in de lanceringstrailer van de Nintendo Switch-versie, check het hieronder.