Na de overname van Zenimax (Bethesda) door Microsoft was een andere grote overname in de industrie die van Codemasters door EA. Aanvankelijk had Take-Two een bod uitgebracht, maar EA kaapte de Engelse ontwikkelaar voor hun neus weg door een hoger bod uit te brengen. Dit bod werd geaccepteerd en sindsdien is men bezig om Codemasters in te lijven.

Dat is nu officieel rond, zo laat EA Games weten via persbericht en een korte animatie op Twitter. Met deze afgeronde overname stelt EA dat er een nieuw tijdperk ingeluid wordt voor wat betreft racegames. EA ziet hier nieuwe mogelijkheden in met betrekking tot verdere groei in het specifiek genre, wat men met onder andere bekende franchises wil doen.

Hieronder vallen zoal F1, Need for Speed, DiRT, GRID, Project CARS en nog veel meer. Eerder liet EA al weten dat ze jaarlijks nieuwe racegames willen uitbrengen en dat is met Codemasters aan hun zijde absoluut haalbaar, gezien die studio dat al min of meer deed. Nu is het ook officieel en zullen diverse games dus onder de vlag van EA op de markt verschijnen.

“Dit is het begin van een spannend nieuw tijdperk voor racegames en -content, waarin we de getalenteerde teams van Electronic Arts en Codemasters samenbrengen,” zegt Andrew Wilson, CEO van Electronic Arts. “Het aantal racefans blijft wereldwijd groeien, en met de franchises in onze gecombineerde portfolio kunnen we innovatieve nieuwe ervaringen creëren en meer spelers de spanning van racewagens en motorsport aanbieden. Met geweldige games voor spelers van elk platform zullen onze teams een wereldwijde powerhouse worden op het gebied van race-entertainment, en we kunnen niet wachten om aan de slag te gaan.”