Take-Two Interactive kwam vorig jaar op een vrij verrassende manier in het nieuws. Het bleek dat het moederbedrijf achter 2K Games en Rockstar Games een bod had uitgebracht op racegamespecialist Codemasters. Een niet alledaagse move, zeker niet voor een uitgever die zich wat racegames relatief op de vlakte houdt. In dat kader was de move tegelijkertijd juist wel weer goed verklaarbaar, gezien de expertise van Codemasters een waardevolle aanvulling voor het Take-Two portfolio zou zijn. Electronic Arts kreeg er echter lucht van en zag die overname blijkbaar niet zo zitten…

Het gevolg was dat EA zelf een bod deed op Codemasters en daarmee aan het bod van Take-Two voorbij ging. Codemasters en diens aandeelhouders kregen naar verhouding nog meer betaald, dus dan is de keuze natuurlijk makkelijk gemaakt. Take-Two haakte af en dat maakte de weg voor EA vrij om het door te zetten. Afgelopen vrijdag kon je lezen dat de overname volledig is afgerond en dat Codemasters nu officieel door EA is ingelijfd. Een samenwerking waar beide partijen met veel enthousiasme over spreken. Terecht, maar dit komt met wat nuance.

EA is als uitgever natuurlijk al sinds jaar en dag bezig met racegames en met de toevoeging van het Codemasters portfolio hebben ze hun positie in dat genre enorm versterkt. De Amerikaanse uitgever heeft ook geld, veel geld. Dit betekent dat Codemasters in die zin meer budget tot z’n beschikking zou kunnen krijgen voor het ontwikkelen van games. In theorie betekent dit ook een toename in kwaliteit en over het algemeen zijn de games van Codemasters erg goed. Dus als ze nog beter worden, dan is dat mooi meegenomen.

Bovendien beschikt EA over veel meer distributiemiddelen en kanalen, alsook marketingcapaciteit, waardoor de Codemasters games in potentie nog meer mensen kunnen bereiken. Tot zover alleen maar gunstige uitgangspunten voor gamers én natuurlijk Codemasters zelf, maar tegelijkertijd is ietwat kritischer kijken niet verkeerd. Concurrentie is voor elke markt goed en EA heeft nu een concurrent op racegame vlak weggenomen en zolang er weinig concurrentie is, zal ook de innovatie afnemen. Nu is dat misschien wel erg somber geredeneerd, maar het zou een negatief scenario kunnen zijn op langere termijn.

Sceptischer zijn we nog over wat dit in de praktijk voor de ontwikkeling van games betekent. Codemasters is een ontwikkelaar die nagenoeg alleen maar kwaliteit heeft uitgebracht in de afgelopen jaren en dit deden ze op het moment dat de games klaar waren. Met EA erachter – die toch iets meer commercieel ingesteld lijkt (let op: lijkt) te zijn – kan dat misschien nadelig uitpakken. De fouten die EA gemaakt heeft zijn breed uitgemeten in de media en dan doelen we op lootboxes (Star Wars, FIFA), slechte kwaliteit (Anthem) en meer.

Games die een verkeerde benadering hadden en ongeacht of dat nu vanuit het creatieve perspectief wel of niet paste, uiteindelijk is het de uitgever die druk uitoefent op ontwikkelaars om games af te ronden en uit te brengen. Enerzijds omdat er een grens zit op het geld dat geïnvesteerd wordt, anderzijds omdat EA natuurlijk met aandeelhouders te maken heeft die al dan niet bewust onredelijke druk kunnen uitoefenen op de uitgever om games uit te brengen in welke staat dan ook.

Nu spelen er natuurlijk veel en veel meer factoren mee en EA zal de reputatie van Codemasters absoluut niet van de een op andere dag te grabbel gooien, maar feit blijft dat EA een nogal commercieel bedrijf is dat ogenschijnlijk bij momenten soms de financiën belangrijker lijkt te vinden dan de kwaliteit van hun games. Let wel, dat is een interpretatie van de auteur, dus dat hoeft niet per se zo te zijn, maar dat maakt het wel een interessante ontwikkeling om te bespreken in deze Jouw mening. De titel van dit artikel, gesteund door het schrijfsel hierboven, moet genoeg zeggen en we horen graag hoe jij erover denkt. Dat kan zoals altijd hieronder in de comments.