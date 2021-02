In januari kwam het nieuws naar buiten dat de digitale versie van The Sinking City weer terug van weggeweest is. De game laat nu opnieuw van zich horen, want vanaf vandaag is er een PS5-versie van The Sinking City in de PlayStation Store te vinden. Hoe deze eruitziet kan je in de releasetrailer onderaan dit bericht zien.

Op de nieuwste console van Sony zal The Sinking City draaien op 4K en met 60 frames per seconde. De game is grafisch ook opgepoetst en de laadtijden zijn zes keer sneller dan bij de PS4-versie het geval is. Tevens wordt er gebruik gemaakt van de speciale mogelijkheden van de DualSense.

De PS4-versie werd uitgegeven door Nacon, maar Frogwares verzorgt zelf de PS5-versie. Aangezien beide partijen nog steeds met elkaar in de clinch liggen, is het helaas niet mogelijk om een gratis upgrade aan te bieden voor bezitters van de PS4-versie.