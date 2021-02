Nadat we de afgelopen jaren op remakes van Secret of Mana en Trials of Mana zijn getrakteerd, is het nu de beurt aan Legend of Mana. Alleen hebben we nu met “slechts” een remaster te maken in plaats van een volledige remake. En daar zullen we behoorlijk snel mee aan de slag kunnen. Deze remaster moet namelijk al op 24 juni dit jaar beschikbaar worden op onder andere de PlayStation 4.

Hoewel de remakes van de andere Mana-games zeker niet slecht waren, is het wel leuk om te zien dat Secret of Mana zijn charme zeker nog niet is verloren. We krijgen dus gewoon de PlayStation 1 klassieker voor onze kiezen, maar alles is wel mooi opgepoetst voor de moderne televisies die we tegenwoordig in de woonkamer hebben staan. Dat kan je ook duidelijk zien in de trailer die bij deze aankondiging hoort.