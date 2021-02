Er wordt al enige tijd gewerkt aan een Mortal Kombat film en Warner Bros. heeft daar nu de eerste trailer van online gezet. Deze trailer laat zien dat de film er best interessant uitziet en aan het nodige geweld ontbreekt het natuurlijk niet.

Bekende namen komen voorbij in de video hieronder, denk aan Liu Kang, Sub Zero, Scorpion, Sonja Blade, Jax, Shang Tsung, Goro, Mileena en Noob Saibot. De trailer hieronder is slechts een minuut lang, op YouTube staat ook een langere die je daar moet checken vanwege de inhoud. Klik daarvoor hier.

De Mortal Kombat film staat gepland voor een release op 16 april via HBO Max in de Verenigde Staten. Hoe wij de film kunnen kijken is op dit moment nog niet bekend.