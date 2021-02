We zien vandaag de dag games alsmaar groter en groter worden. Soms tot onze frustratie, want het is natuurlijk niet leuk wanneer je favoriete games allemaal ruim honderd gigabyte in beslag nemen op de toch al beperkte opslagruimte van je PlayStation. Al helemaal wanneer jij een van de gelukkige bent met een PlayStation 5 in huis, gezien we deze opslag nog niet kunnen uitbreiden.

Outriders is daarom met zijn 47,75GB nog redelijk bescheiden. Dit zal van toepassing zijn op de PlayStation 4 versie zonder enige updates erbij. Tot op heden wijken PlayStation 5 games qua vereiste opslagruimte relatief weinig af van versies voor diens voorganger, dus we verwachten niet dat het voor de PlayStation 5 gek veel meer zal zijn.

Outriders staat gepland voor april dit jaar, maar we mogen deze maand nog een demo verwachten.