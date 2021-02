Enige tijd terug kondigden People Can Fly en Square Enix aan dat Outriders wederom werd uitgesteld naar een later moment in 2021. Bij die aankondiging lieten ze weten dat er een demo van de game aan zit te komen en die verschijnt op 25 februari. Gezien het minder dan een week duurt, zijn er nu wat details bekendgemaakt.

De demo zal voor iedereen beschikbaar zijn op de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc. Om de demo te kunnen spelen op een van de PlayStation consoles, zul je over een actief PlayStation Plus abonnement moeten beschikken. Ook dien je minimaal 22GB schijfruimte vrij te hebben.

De demo laat cross-play toe en spelers zullen hun progressie naar de volledige game mee kunnen nemen. Het omvat ook meer dan een gebruikelijke demo, want je krijgt namelijk de volledige proloog en het eerste hoofdstuk te spelen. Verder beschikt de demo over alle vier de classes en zes slots voor personages, waardoor je alles kunt uitproberen.

De levelcap ligt op level 7, waardoor er enige beperking is in de abilities en skills die je kunt gebruiken gezien sommige van deze pas later beschikbaar worden. Qua World Tier kan je progressie boeken tot Tier 5. Kortom, de Outriders demo klinkt als een significant pakket wat je goed in staat stelt de game te leren kennen.