Exact een week geleden kon je hier lezen dat het vijfde personage van The King of Fighters XV aangekondigd werd. Naar wekelijkse gewoonte krijgen we vandaag van SNK het volgende personage uit hun nieuwe game te zien. Ditmaal is het Kyo Kusanagi die zijn opwachting maakt. Kyo verscheen voor het eerst in The King of Fighters-reeks in het deel uit 1994 en daarmee is hij dus al wel een tijdje deel van de franchise.

De onderstaande beelden laten Kyo Kusanagi zien met een vet zwart jasje met een gouden zon erop. Deze zon, voorgesteld als een gestileerde halo van vuur, is het wapenschild van zijn familie. Ook is te zien dat de tegenstand een flink pak rammel te verduren krijgt en wij kunnen al niet wachten om met hem aan de slag te gaan. De releasedatum is nog steeds niet bekend, maar we weten wel al wat we volgende week mogen verwachten, namelijk het zevende personage van deze nieuwe The King of Fighters game.