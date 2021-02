Uit een eerdere video bleek al dat het tweede seizoen van Call of Duty: Black Ops Cold War en Warzone op 25 februari van start zal gaan. Ook kregen we een eerste trailer te zien, maar aan inhoudelijke details ontbrak het nog. Die zijn nu echter ook gedeeld door Treyarch en hebben we hieronder op een rijtje gezet.

Outbreak

Dit is een volledig nieuwe Zombie ervaring die gelinkt is aan de Dark Aether verhaallijn. Dit speelt zich af op de grootste multiplayer maps van Call of Duty: Black Ops Cold War en dat in een opzet waarbij spelers opdrachten moeten zien te voltooien. Dit kunnen bepaalde vijanden opjagen zijn, alsook een Rover door portalen escorteren en meer. Het doel is om alle opdrachten te voltooien en nadien te vluchten via een helikopter. Outbreak komt met nieuwe abilities en upgrades voor nog meer variatie in de gameplay.

Wapens

Met de start van het nieuwe seizoen worden er zes nieuwe wapens aan de game toegevoegd. Dit zijn: FARA 83 (Tier 15 Battle Pass – AR), LC10 (Tier 31 Battle Pass – SMG), R1 Shadowhunter, Machete, ZRG 20mm sniper en de E-Tool. Om deze laatste vier wapens te bemachtigen zul je in-game uitdagingen moeten voltooien. Ook kun je ze via een blueprint bemachtigen, die te koop worden aangeboden in de in-game store.

Maps & modi

Er komen verschillende nieuwe maps en wat modi naar de game bij de start en later in het seizoen. De nieuwe maps zijn als volgt:

Apocalypse (6v6, Launch Week) – Descend into a Lao jungle cartel base in the heart of the Golden Triangle in Apocalypse, a small-to-medium sized map built for aggressive fighting in and around the temple fortress.

(6v6, Launch Week) – Descend into a Lao jungle cartel base in the heart of the Golden Triangle in Apocalypse, a small-to-medium sized map built for aggressive fighting in and around the temple fortress. Golova (Multi-Team,In Season) – What appears to be a picturesque Russian village in the Ural Plains is really a testing ground for the expansion of the Numbers Program designed by Nikita Dragovich. Engage in heated combat throughout the sleepy town, from its massive church to the homes and industrial park.

(Multi-Team,In Season) – What appears to be a picturesque Russian village in the Ural Plains is really a testing ground for the expansion of the Numbers Program designed by Nikita Dragovich. Engage in heated combat throughout the sleepy town, from its massive church to the homes and industrial park. Mansion (2v2, 3v3, In Season) – Set in Havana, Cuba at the Hefe Mansion (last seen in the Campaign’s “End of the Line” mission), this new Gunfight and Face Off map features sprawling courtyards around a central wrapped room with an exposed balcony that can serve as a risky power position.

(2v2, 3v3, In Season) – Set in Havana, Cuba at the Hefe Mansion (last seen in the Campaign’s “End of the Line” mission), this new Gunfight and Face Off map features sprawling courtyards around a central wrapped room with an exposed balcony that can serve as a risky power position. Miami Strike (6v6, In Season) – With the sun glistening off the colorful murals of Miami’s South Beach neighborhood, Miami Strike will focus the action into a smaller daytime rendition of the original map. Whether it’s a white-knuckle game of TDM or a tense Hardpoint battle, the heat is always on in the streets of Miami.

Welke modi er allemaal aankomen is nog niet helemaal duidelijk, Gun Game is echter bevestigd dus dat is een oude bekende die terugkeert. Tot slot mag men op de PlayStation 4 en 5 in de exclusieve Onslaught modus nog een nieuwe map verwachten: Apocalypse.

Warzone

Natuurlijk laat Activision Call of Duty: Warzone niet links liggen. In deze Battle Royale game mogen spelers een nieuwe loot pool verwachten, alsook een aanvulling qua wapens en Operators. Tevens heeft men nieuwe modi op de planning staan én er zullen twee interessante punten op de Verdansk map bijkomen om nader te onderzoeken. Veel is hier nog niet over vrijgegeven, behalve dat het zich onder de grond afspeelt en dat er sprake is van een verloren gewaand vrachtschip op zee. Dat impliceert dat er een stukje op zee bijkomt, maar of dat ook de toevoeging van boten betekent en meer… dat is voor nu even afwachten.