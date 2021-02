Op 27 oktober 2020 verscheen de game Ghostrunner voor de PlayStation 4 en dit werd een succes, aangezien deze titel genomineerd werd voor actiegame van het jaar 2020. In totaal zijn er ook al meer dan een half miljoen exemplaren van de game verkocht.

Mocht je echter nog twijfelen, dan bieden ontwikkelaars One More Level, 3D Realms en Slipgate Ironworks jou een oplossing, namelijk een speelbare demo op zowel de PlayStation 4, Nintendo Switch en Xbox One. Zo kan je de game zelf even uittesten vooraleer je die zuurverdiende centjes eraan spendeert.

Hieronder kan je nogmaals de PS4 launch trailer van Ghostrunner bekijken en klik hier om de demo te downloaden.