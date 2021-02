Komende zomer is het dan zover. Hopelijk kunnen we dan weer met z’n allen naar buiten wanneer we willen, maar mocht dit nog niet het geval zijn, dan kunnen we wel onze avonden binnen spenderen met de nieuwste Samurai Warriors-game.

Met dit gloednieuwe avontuur, dat zich afspeelt in de Sengoku-periode, viert de franchise zijn 18de verjaardag. Omega Force en Koei Tecmo kondigen dit nieuwe deel in de populaire 1 tegen 1000-serie aan en deze zou komende zomer moeten verschijnen voor de PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch en pc.

De game presenteert een geheel nieuw verhaal met vernieuwde personageontwerpen en zal ook voorzien zijn van een stijlvolle nieuwe visuele presentatie. In dit nieuwe verhaal nemen Nobunaga Oda en Mitsuhide Akechi het op tegen tal van vijanden en reken maar dat ze hun handen uit hun mouwen zullen moeten steken.

Voor al de geïnteresseerden worden er Samurai Warriors 5-livestreams voorzien, zodat je een kijkje kan nemen achter de schermen. De eerste zal plaatsvinden op 25 februari en deze livestreams zullen maandelijks plaatsvinden tot komende zomer de nieuwe game verschijnt.