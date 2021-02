Aanvankelijk zou Watch Dogs: Legion eind 2020 al een multiplayer modus ontvangen, maar Ubisoft bleek uiteindelijk toch meer tijd nodig te hebben. Zodoende schoven ze de release van de multiplayer update op naar februari, maar ze zijn nog niet helemaal klaar. Daarom is de multiplayer wederom uitgesteld, zo laat Ubisoft via persbericht weten.

Heel lang is het uitstel overigens niet, want de release staat nu gepland op 9 maart. Dus over twee weken mogen spelers van Watch Dogs: Legion deze aanvulling op de game verwachten. Om daar een eerste indruk van te krijgen kan je hier bij onze hands-on preview terecht. We hebben deze multiplayer laatst al kunnen spelen en dat beviel ons wel.